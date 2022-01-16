وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 32 من صالون الشباب وتوجه بمضاعفة الجوائز

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 32 من صالون الشباب وتحمل شعار «الحلم .. أرض الواقع» وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك بقصر الفنون بساحة الأوبرا وبحضور الدكتور عماد أبو زيد رئيس لجنة التحكيم، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين.

عبدالدايم: الصالون حاضنة فنية مميزة ويتيح الفرصة للواعدين للتعبير عن أنفسهم

أشادت عبد الدايم بالأعمال المختارة التي تعكس الطاقات الإبداعية للشباب وتضم أعمالا من مدارس واتجاهات فنية متعددة، وقالت إن الصالون منذ ميلاده يعد حاضنة فنية مميزة تتيح الفرصة للواعدين في هذا المجال للتعبير عن أنفسهم وتجسيد أحلامهم وطموحاتهم، ووجهت بمضاعفة جوائز هذه الدورة لتصبح قيمة الجائزة الكبرى خمسين ألف جنيه، كما قررت استحداث جائزتي اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث، وقدمت الشكر للدكتور خالد سرور رئيس القطاع، ولفريق العمل القائم على التنظيم والإعداد والتنفيذ وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تنمية الوعي وتطوير المجتمع من خلال القوى الناعمة.

من جانبه، أكد سرور أن صالون الشباب أحد الروافد المهمة للحركة التشكيلية المصرية من خلال ما يفرزه من مواهب واعدة لاستمرار مسيرة الإبداع، مضيفا أنه نجح خلال دوراته السابقة في الكشف عن أسماء بات أغلبها حالياً نجوما بارزة في سماء الفن التشكيلي، متابعا أن الدورة 32 تتجدد فيها الدوافع والتحديات أمام شباب واثق من قدراته على تقديم ذاته.

يذكر أن الدورة 32 من صالون الشباب تقدم للمشاركة بها 640 فنانا بـ 751 عملا وقامت لجنة التحكيم والفرز باختيار 196 فناناً بإجمالي 210 أعمال فنية في مجالات (التصوير – النحت – الرسم – الخزف – الجرافيك – التجهيز في الفراغ – الفنون الرقمية – الميديا)، وجاءت جوائزها كالتالي:

الجائزة الكبرى

قيمتها 50 ألف جنيه وحصل عليها أحمد منصور ويارا ياسر مكاوي.

جوائز الصالون وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه:-

مجال التصوير مناصفة بين أحمد شعبان أبو العلا وأحمد عبد الحميد الشافعي.

مجال النحت مناصفة بين منة الله عادل أحمد وميسون مصطفى الزربة.

مجال الرسم مناصفة بين سلطان أحمد أحمد وسميحة محمد تهامي.

مجال الخزف مناصفة بين دعاء عيد إبراهيم ومحمود رشدي جابر.

مجال الجرافيك مناصفة بين أميرة سعد محمد و روضة نو الدين علي.

مجال تجهيز في الفراغ مناصفة بين آلاء عبد القادر مغازي وهاجر أحمد سيد.

مجال الفنون الرقمية «تصوير ضوئي- كمبيوتر جرافيك» مناصفة بين ريهام مصطفى درويش وهبة محسن الكتبي.

مجال الميديا «فيديو آرت- فنون تفاعلية» مناصفة بين على رشدي علي ومصطفى محمود عامر.

الجوائز التشجيعية عدد 2 جائزة وقيمة كل جائزة 15 ألف جنيه وفاز بها :

الأولى مناصفة بين أحمد محمود سليمان «تصوير» وسارة عبد الرحمن شريب «تجهيزات في الفراغ».

الثانية مناصفة بين سارة ماهر قاسم «نحت» وهاجر رجب محمد «خزف».