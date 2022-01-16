مدبولي: العلاقات المصرية- الأمريكية ليست في مراحل «فتور» بل استراتيجية

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون العلاقات حاليا بين إدارة الدولة المصرية والإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن بها فتور، فالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تُعد علاقة استراتيجية منذ فترة طويلة جدًا، يمكن تحديدًا منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، خاصة مع توقيع معاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل، وعلى اختلاف الإدارات استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بمدى الحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات.

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، أن العلاقات بين مصر وأمريكا مثلها مثل العلاقات بين أي دولتين، تمر بمراحل تقارب أو مراحل فتور طبقًا لرؤى بعض الإدارات، «لكن المرحلة الحالية ليست مرحلة فتور، بالعكس، كان بيقال مثلا أن مصر كانت بعلاقة أفضل مع الإدارة السابقة بقيادة ترامب، بس خلينا أقول إننا مع الإدارة الحالية إحنا لأول مرة تم عمل الحوار الاستراتيجي ما بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «هذا الحوار الاستراتيجي ماتمش حتى مع الإدارة السابقة اللي كانت موجودة، بل العكس تماما، إحنا بنفسنا يمكن التقرير اللي كان طالع من الحوار الاستراتيجي كله كان بيتكلم عن نقاط إيجابية في التعامل وتفهم على كل القضايا المشتركة».