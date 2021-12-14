حلمي بكر: السيسي أعطى الجامعات رخصة للإبداع الفني

قال الملحن حلمي بكر، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالاهتمام بالمواهب المصرية، إن هذا يعتبر أسعد خبر سمعه في حياته، مشددًا على أن الجامعات في يوم من الأيام كانت تقدم الفنانين والممثلين إلى الوسط الفني، وحديث الرئيس اليوم يعتبر رخصة للجامعات للإبداع والفن.

أهمية إعطاء الفرصة للشباب

وأضاف «بكر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن توجيه الرئيس السيسي للطلاب وحثهم على الإبداع، يعد من أسعد الأخبار، ويمكن تنظيم مهرجانات سنوية من قصور الثقافة؛ لأنها تضم محترفين ومبدعين، حتى لا يتجه الشباب للغناء الرخيص.

وشدد على أهمية إعطاء الفرصة للشباب من خلال الإذاعة والتلفزيون، وقصور الثقافة، موضحًا أن ترك الشباب للأغاني الرخيصة أمر خطر جدًا، مؤكدًا على أهمية أن تكون تذاكر قصور الثقافة بقيمة منخفضة في السعر لكي تجذب الطلاب، وهي بها نماذج مهمة من الشباب، ويمكن أن تُخفض التذاكر بنسبة 50% لأن هذا يضيف إلى الإبداع إبداعا آخر.

وأوضح أنه يجب على وزارات الثقافة والإعلام والسياحة، التكاتف لعرض حفلات فنية وغنائية، مشددًا على أهمية إعادة عرض الحفلات مثل حفل طريق الكباش ولا يُكتفى بعرضه مرة أخرى.

الرئيس يشيد بكورال جامعة حلوان

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، بفريق كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، وذلك خلال لقائه بطلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، وقدم الفريق عددا من الأغنيات والمقطوعات الفنية الوطنية.

وقال الرئيس السيسي: «ماتمشوش إلا ما أشكركوا بصراحة يعني.. استنوا متمشوش.. أنا بحييكو والله أنتو أدتوني أمل كبير أوي، ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة أنا بشكركوا، حاجة راقية ورائعة».