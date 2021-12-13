حلمي بكر يكشف عن أسرار 13 زيجات: «الدلع» بوظ جوازاتي

أكد الموسيقار حلمي بكر على أنه تزوج 13 مرة لأنه يحب الاستقرار، مشددا على أن جميع النساء اللائي انفصل عنهن أصدقائه حتى الآن، حتى المتزوجات منهن، «كلهم أصدقائي حتى الآن، علشان هما فهموني غلط، أنا من النوع اللي رقة الدنيا فيا وبدلع الست الدلع اللي بيبوظ، وأنا مش كذاب فمش ممكن أبقى زعلان من حد وأخبي زعلي، وشايف إن الحب تصرف».

بكر: أخت شويكار كانت دلوعة الدلع نفسه

وأضاف بكر خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج «نص كلام» الذي يذاع على شاشة «النهار» أن والدة ابنه هي شقيقة الفنانة شويكار، «كانت دلوعة الدلع نفسه، ولما كانت تتكلم تقعي من طولك من طريقتها في الكلام، وربت ابني كويس جدا جدا بعد انفصالنا، وحاولت 6 سنين بعد الانفصال نرجع ومرجعناش».

بكر: الزواج مش مقبرة الحب

ونفى «بكر» الأقاويل التي تقول أن الزواج هو مقبرة الحب، مستشهدا بعلاقة والده ووالدته، اللذان استمرا في تبادل الحب حتى موتهما، «الحياة بلا مرأة ملهاش لازمة، والمرأة بلا رجل مالهاش لازمة، ولكن أنا لما بطلق مبرجعش، وبطلق علشان هي مبتكونش فهمتني، وعلشان أنجح كان لازم أغير طريقة حياتي علشان محدش يزعل وأكمل في جوازاتي».

بكر: قدمت أفضل ما لدي كزوج

وأكد حلمي بكر على أنه قدم أفضل مالديه كزوج، ولكن من تزوج بهن خسرهن بسبب دلعه لهن الزائد، «موجودين وممكن نعمل برنامج وتستدعيهم، وفي واحدة منهم كانت مامتها بتقولي أهلا باللي خسرناه، وفي واحدة منهم بتكلم إخواتي وتسأل عني لما ما أردش مع إنها اتجوزت وعايشة بعيد».