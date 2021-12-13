حلمي بكر يتصدر التريند بعد حديثه عن الـ13 زوجة

تصدر اسم حلمي بكر تريند مواقع التواصل الاجتماعي و«جوجل» خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في أحد البرامج الحوارية على الهواء متحدثًا عن زيجاته الــ13 وأنه لا يوجد زوجة منهن قامت بفهمه.

حلمي بكر: اتجوزت 13 مرة ومفيش واحدة فهمتني

وقال حلمي بكر في تصريحاته التليفزيونية: «اتجوزت 13 مرة ومفيش واحدة فيهم فهمتني صح، كلهم فهموني غلط، وأنا كان لازم أتجوز جواز تقليدي مبني على الحب بس ده محصلش».

حلمي بكر يوضح حقيقة زواجه من سهير رمزي وهي قاصر

وعن زواجه لسهير رمزي وهي قاصر، كذب حلمي بكر ذلك الأمر، وقال إنه لم يتزوجها وهي قاصر كما أشاع البعض وإنه قام بخطبتها وعمرها 16 عامًا، والسبب في هذه الخطوبة كان الموسيقار بليغ حمدي، وكانت فترة الخطوبة مليئة بالمشاكل، وتزوجها وهي بالغة من العمر 21 عاما وانفصلا بعد 3 سنوات مشيرًا إلى أن زواجه المتكرر كان بهدف حبه للاستقرار وأن جميع الزوجات السابقات من أصدقائه حتى الآن.

وعن زوجته الأخيرة والمشاكل التي حدثت معها، قال إن طليقته وأهلها قاموا بضربه وسحله وطرده من منزله أمام ابنته الصغيرة، موضحًا أنه يحب ابنته لدرجة كبيرة ولديه استعداد أن يضحي بكل شيء من أجلها.

وأشار إلى أن هاني شاكر موهبة حقيقية وصوته من أنجح وأهم الأصوات في الوطن العربي لكن لو امتلك نصف ذكاء عمرو دياب كان سيصبح مثل عبد الحليم حافظ، كما قال إنه يوجد عدد من المطربين الذين ما زالوا متواجدين في حياتنا بأغانيهم رغم الاختفاء عن الساحة حاليًا مثل علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو.