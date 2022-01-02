جامعة الأزهر عن الكورال: حلمي بكر أشاد بمواهبنا.. وفزنا بجوائز غناء

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، شروط الانضمام لكورال الجامعة، موضحًا أن التقدم بطلبات الانضمام سيبدأ من غدٍ، الاثنين: «هناك خبراء في مثل هذه الأمور، في كل مجالات الإبداع يقومون باختبار هؤلاء الطلاب، وفقا لمواصفات وطبيعة كل عمل إبداعي».

وأضاف «زارع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «ننظم مسابقة الإبداع للسنة العاشرة على التوالي، والجامعة فازت في تخصصات الغناء الفردي والجماعي والإنشاد الديني في السنوات الماضية وحققنا نجاحا كبيرا في مجال الثقافة العامة».

تفوق الجامعة

وتابع المتحدث باسم جامعة الأزهر: «في العام قبل الماضي، فاز طالب بكلية العلوم بجائزة الغناء الفردي، وفزنا أيضا بالغناء الجماعي والإنشاد الديني، ولدينا إبداعات فنية قائمة، والموسيقار حلمي بكر أشاد بالمتسابقين من جامعة الأزهر وقال إن الجامعة وسطية وترعى الموهوبين والفنون الراقية».

بعض الخريجين التحقوا بالعمل في القناة الأولى وإذاعة القرآن الكريم

وأشار زارع إلى أن بعض الخريجين الذين شاركوا في المسابقات في السنوات الماضية، قاموا بالالتحاق بالعمل في القناة الأولى وإذاعة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن شروط الكورال تتضمن الأداء الصوتي وفقا لما يحدده الخبراء، التمتع بالأصوات الراقية والثقافات الواسعة، أداء مقطوعتين الأولى اختيارية، والثانية من أعمال أم كلثوم أو عبد الوهاب أو عبد الحليم.

وأكد أحمد زارع، أن لجنة الاختبارات تضم عدد من المتخصصين والفنانين، مشددًا على أن الجامعة تؤيد كل ما يؤدي إلى الرقي الفكري والوجداني، وتربي أبناءها على هذه النزعة.