مصرع سيدة وإصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيب شخص، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أسفل كوبري أبو حصيرة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية للمصاب وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وشخص آخر مصاب إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أسفل كوبري أبو حصيرة بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «سهام عبد العظيم شحاتة» 55 سنة مقيمة قرية دسونس التابعة لمركز دمنهور، فيما أصيب «محمود رفعت حماد» 32 سنة مقيم فلاقة التابعة لمركز دمنهور أيضًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص

كان قد أصيب عصر اليوم 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو بطريق دمنهور المحمودية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.