طقس البحيرة اليوم.. تحسن درجات الحرارة ونشاط للرياح وأمطار على 3 مدن

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، سطوعا لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، بعدما شهدت أمس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة علي مدينة دمنهور والمدن المجاورة لها، فيما زادت شدة الأمطار على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، بداية من صباح أمس مع نشاط لحركة الرياح.

حالة صقيع

وشهدت البحيرة، أمس، حالة من الصقيع على شتي المدن، وسجلت درجات الحرارة اليوم 16 درجة مئوية، وارتفعت نسبة الرطوبة عن أمس حيث بلغت 68%، وانخفضت فرص سقوط الأمطار إلى 20%، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 23 كيلو مترا في الساعة، مع سطوع لأشعة الشمس.

التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أمس برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن ومراكز المحافظة، ووجه بنشر معدات الأمطار داخل الشوراع والميادين، والعمل على تطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية المياه.

كما وجه محافظ البحيرة بعقد غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية في الديوان العام للمحافظة، مشددا على سرعة تلقي شكاوي المواطنين حول مياه الأمطار والعمل على حلها، مع صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع مكروه وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

كما شدد «آمنة» على مراجعة المعديات النهرية العامة، وكذلك المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر حماية للمواطنين.