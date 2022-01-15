«تعليم البحيرة»: تغيب 325 طالبا عن أولى امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمد الغراوي مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، والمشرف العام على الامتحانات المحلية، جولة لمتابعة سير الامتحانات، وتفقدا مدرسى التحرير الابتدائيه بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

أداء امتحان اللغة العربية

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانهم اليوم في مادتي اللغة العربيه والتربية الدينية، ووجه بضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب في جو من الهدوء والانضباط.

تواجد الأطباء

كما وجه وكيل الوزارة بتواجد طبيب أو زائر صحي بجميع اللجان، لمواجهة أي طارئ مع توفير كل سبل الراحة للملاحظين والطلاب، وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس.

ووجه بضرورة قيام مديري الإدارات التعليمية كل في إدارته بالمتابعة الميدانية لسير الامتحانات داخل المدارس، وتذليل ما يعترضها من معوقات، ووجه التلاميذ داخل اللجان بعدم التسرع والهدوء والتركيز

إجمالي أعداد الطلاب

وأشار «الديب» إلى أن إجمالي أعداد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الذين أدوا امتحاناتهم اليوم 145578 تلميذا وتلميذة، تغيب منهم اليوم 325 تلميذا وتلميذة، وتستمر امتحاناتهم حتى يوم 20 يناير الجاري.

وعقب ذلك تفقد وكيل الوزارة مدرسة المللك فيصل الإعدادية بإدارة بندر دمنهور التعليمية، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم 108422 طالبا وطالبة بنطاق المحافظة امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة العربية، وحضر منهم الامتحان في الفترة الصباحية 104551، واطمئن على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان .

وأكد وكيل الوزارة على استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمديرية، وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات أولا بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وفى ذات السياق، انتظمت امتحانات النقل بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع بالبحيرة اليوم، حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن للصم وضعاف السمع البالغ عددهم 72 طالبا وطالبة امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة العربية، مع توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وتابع رضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، سير الامتحانات داخل اللجان للاطمئنان على سيرها وانتظامها، حيث لم يتغيب سوى طالب واحد فقط.