طقس البحيرة اليوم.. رياح خفيفة وانخفاض درجة الحرارة والعظمى 12

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسا غائما على كل المدن والمراكز، إذ انخفضت درجات الحرارة مقارنة بأمس، وهبت رياح خفيفة في مدينة دمنهور والمدن المجاورة لها، فيما زادت شدة الرياح بالمدن الساحلية.

موجة طقس سيئ

وشهدت البحيرة، أمس، طقسا معتدلا مع سطوع أشعة الشمس على مختلف أرجاء المحافظة، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 12 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 76%، فيما سجلت سرعة الرياح 16 كيلو مترا في الساعة، وزادت فرص سقوط الأمطار إلى 33%، وذلك وسط طقس غائم جزئيا على مدن ومراكز المحافظة.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الطقس السيئ، ورفع تراكمات مياه الأمطار أولا بأول، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين في مدن ومراكز المحافظة.

كما وجه بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة، وكذلك غرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية، حيث تم استقبال شكاوى المواطنين حول موجة الطقس السيئ وسرعة العمل على جلها.

ووجه «آمنة» أيضا بمراقبة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل يومي، فضلا عن متابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز، واتخاذ الإجراءات حيالها حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.