طقس البحيرة اليوم.. غائم جزئيا والعظمى 13 درجة مئوية «صور»

تشهد محافظة البحيرة اليوم طقسا غائما جزئيا على مختلف المدن والمراكز بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث شهدت المحافظة أمس سطوعا لأشعة الشمس وتحسنا في حالة الطقس.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 13 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 66% فيما سجلت سرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة، ووصلت نسبة سقوط الأمطار إلي 48% وسط طقس غائم جزئيا على كافة المدن والمراكز بالمحافظة.

وشهدت محافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة على عدد من المدن، بينما زادت حدتها على المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية» وهبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة وزيادة نسبة الصقيع في الجو.

رفع الاستعدادات في البحيرة لمواجهة الطقس السيئ

كان قد وجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، حيث جرى عقد لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، مشددا على مراجعة المعديات النهرية العامة، وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع موجة الطقس السيء.