رئيس الوزراء يكشف آخر مستجدات ملف السد.. ويوجه رسالة لإثيوبيا

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملف السد الإثيوبي، فذكر أنه من البداية مصر كانت وما زالت تؤكد أننا لسنا ضد أي تنمية تحدث لأي دولة في حوض النيل، بل على العكس مصر ترحب بتنمية أي دولة وكنا حريصين على ذلك، وتم الإعلان عن هذا كثيرًا، موضحًا أننا قد أبلغنا الجانب الإثيوبي بأننا كان لدينا رغبة للتشارك في إنشاء هذا السد، ولكن الشيء المهم جدًا هو أن هذه النوعية من المشروعات لا تضر أو تسبب ضررا لمصر في حقوقها في نهر النيل.

نسعى إلى الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، أن اليوم نتابع بحرص شديد جدًا كل المستجدات الخاصة بملف سد إثيوبيا، «الدولة المصرية تتابع من خلال كل الوسائل الممكنة سواء الدبلوماسية أو السياسية» من أجل أن نصل للحل الذي تنادي به مصر منذ البداية وهو الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، يشمل حقوق الدول في التنمية وايضًا الاستفادة من نهر النيل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «بنحاول حتى هذه اللحظة من هذه المنصة، أننا بنتكلم مع أشقائنا في إثيوبيا إننا لا بد أن نصل إلى حوار ونصل إلى توافق في هذا الموضوع، لأنه كله في النهاية هيبقى فيه مصلحة شعوبنا، ليس من مصلحة شعوبنا أن يكون هناك خلاف ونزاع وصراع على شيء طبيعي ربنا وهبه لنا جميعا، لدينا المساحة لينا كلنا أن نستفيد من هذا المورد المهم الطبيعي بما يخدم حق حقوق شعبنا ولا يجور على حق شعوبنا».