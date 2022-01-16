مدبولي عن حرية الإعلام: أفضل بكتير من دول أخرى في المنطقة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملف الإعلام المصري، فذكر أن هناك نوعا من التنوع بالتأكيد بشكل عام، وهناك رأي ورأي آخر يتم طرحه، «لكن خلينا نتكلم بصراحة، لم يعد فقط التليفزيون هو المنصة الوحيدة، هناك العديد من المنصات التي تظهر فيها الآراء وتباين الآراء، لكن حتى في التليفزيون هناك تنوع وهناك نقد لأوضاع كثيرة جدًا يوميًا، إحنا دايما بنتابع هذا الموضوع، ده يتم بالفعل ويحصل هذا النقد وهذا الأمر موجود بصفة عامة».

رئيس الوزراء: هناك منصات إعلامية موجهة ضد الدولة

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»: «بقولها بكل حقيقة عندنا مساحة موجودة، والمناقشات اللي هي مش كافية هي أفضل بكثير من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط»، موضحًا أن الدولة تحاول بقدر الإمكان تعمل توازن لأن هناك في الحقيقة منصات كثيرة إعلامية موجودة، كلها موجهة ضد الدولة المصرية، «بنحاول نعمل التوازن ونشرح الوضع الحقيقي من خلال بعض المنصات اللي الدولة تشرف عليها أو تملكها ولكن في نفس الوقت المساحة بتاعة المنصات الأخرى مفتوحة وموجودة والمواطن بيشوف الاثنين، ولديه قدرة على التمييز».