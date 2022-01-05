رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: منظمات المجتمع المدني تعيش عصرها الذهبي

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ،والوفد المرافق له، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، في حضور السيد أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين، مساعد الوزير للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ووفد من قيادات الهيئة الإنجيلية، على رأسهم سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، وباسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية.

القباج: تاريخ الهيئة الإنجيلية التنموي يشهد بدورها الوطني

ورحبت «القباج»، برئيس الهيئة الإنجيلية، والوفد المرافق له، وقدمت التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن سعادتها بالزيارة واعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ الهيئة الإنجيلية التنموي ودورها الوطني وشعورها بالفخر بنشاط الهيئة الإنجيلية المؤثر في المجتمع، كما أن مدارسها المتعددة خرجت قيادات وأجيال تخدم في كافة مناحي الحياة.

زكي: منظمات المجتمع المدني تعيش عصرها الذهبي

من جانبه، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية، تقديره الكبير لدور وزارة التضامن في الارتقاء بمنظومة العمل التنموي في مصر، متابعاً: «نشعر بفخر عظيم بنشاط وزارة التضامن في الفترة الحالية ومساهماتها الملموسة في المشروعات القومية».

وأشار القس «أندريه زكي»، إلي أنّ القيادة السياسية لم تدخر جهداً في عمليات التنمية والبناء المستمر التي تساهم في إحداث نقلة حقيقية لمصر الحديثة، مضيفة أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تبذل قصارى جهدها في مختلف البرامج والمشروعات التنموية، وأنها دائمة التواصل مع المجتمعات المحلية، بما يساهم في تحقيق تغييرًا حقيقيًا في حياة الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض الحضور سبل التعاون في كافة المجالات بما يشمل التمكين الاقتصادي خاصة في المناطق الريفية، وتقديم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في مراكز الاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى تكثيف العمل في مجال الطفولة المبكرة وحماية الأطفال فاقدي الرعاية.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن التعاون في المجال الثقافي، مع تسليط الضوء على فتح قنوات الحوار المجتمعي ونشر ثقافة احترام الاختلاف على أساس واحد وهو المواطنة سواء داخل مصر أو خارجها، مع أهمية توثيق ومشاركة الانجازات التنموية والحقوقية التي تحققها الدولة بكافة مؤسساتها.

يُذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتماما كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.