10 نصائح للوقاية من الجلطات.. منها تغيير الحالة المزاجية

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، إن الجلطات تعتبر وباء العصر، موضحا أن الجلطة تعني تجمع كتلة من خلايا الدم وتلتصق في بعضها وتلتصق في جدار الشريان وتغلقه، فالدم وظيفته السريان في الشريان للوصول إلى الخلايا، لكن عند حدوث الجلطة يتوقف الدم ولا يصل للخلايا فتتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت.

أنواع الجلطات

وأضاف عبر «فيس بوك»: «هناك نوعين من الخلايا لما إذا ماتت لا يمكن تجددهم وهما خلايا المخ والقلب، مشيرا ولو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير يعدي مساحة كبيرة من المخ ممكن تحصل سكتة دماغية يتوقف المخ عن العمل وربما تحدث الوفاة، والكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية لما شريان القلب الكبير تتكون داخله جلطة وينسد انسدادا كليا».

الوقاية من الجلطات

‏‎1- تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة، وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء.

‏2- تجنب زيادة الوزن والسمنة.

‏3- الرياضة المنتظمة، المشي 45 دقيقة يوميا.

‏4- تنظيم الغذاء: إفطار مبكر وغداء لا يتعدى موعده الساعة الخامسة مساء.

عشاء خفيف «زبادي و ثمرة فاكهة» الساعة 10 مساء، أو دون عشاء.

5- النوم بكمية وكيفية كافية وعدم السهر.

‏6- لا تدخن ولا تجالس المدخنين وتجنب جميع أنواع المخدرات.

‏‎7- تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان.

‏‎8- في حالة وجود عوامل الخطورة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول، يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والعلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.

‏9- حتى الشخص السليم تماما ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري وعمل بعض التحاليل الروتينية من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فعالية و كانت المضاعفات أقل بكثير.

‏‎10- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة وتخفيف ضغوط العمل فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية وإعادة شحن الطاقة الإيجابية والإقبال على العمل بعد ذلك بشكل أفضل وأكثر صفاءً.