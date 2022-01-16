رئيس «رياضة النواب» يطالب بوضع استراتيجية واضحة لمستقبل كرة القدم

التقي الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على هامش المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا بالكاميرون، وتناول اللقاء مناقشة حول مستقبل الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

استراتيجية واضحة للكرة المصرية

وطالب رئيس رياضة النواب من علام خلال الجلسة بضرورة وضع استراتيجية واضحة للكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة تعبر عن طموحات الشعب المصري في هذا الملف المهم، موضحًا لرئيس اتحاد الكرة، أن مستوى التفاؤل والتوقعات ارتفع بدرجة كبيرة لدى فئات المجتمع المصري مع قدوم مجلس منتخب جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، وأن الجميع ينتظر إنجازات في هذا الملف تليق بحجم الدولة المصرية.

كما طالب حسين، خلال اللقاء، بفتح حوار مجتمعي بين كل الفئات ذات الصلة بالشأن الكروي سواء خبراء وأكاديميين أو نقاد أو نجوم قدامى، من أجل رسم إطار علمي واضح لاستراتيجية الكرة لا يرتبط بأفراد، بينما يكون مبنيا على العلم والخبرات والنظم والمعايير العالمية والدراسات الخاصة بهذا الشأن، بما يحقق المصلحة العامة دون حدود ضيقة ومصالح خاصة، ودعا رئيس لجنة الشباب والرياضة جمال علام، إلى دراسة تجارب بعض الدول التي أبدت تطورا ملحوظا في مستوى كرة القدم وحققت إنجازات دولية وقارية مثل البرازيل والأرجنتين وغيرها من الدول التي تعد كره القدم بالنسبة لها مصدرا من مصادر الدخل القومي.

مراضاة عشاق كرة القدم

وأوضح رئيس رياضة النواب، خلال اللقاء، أن تلك الاستراتيجية ستؤدي في النهاية إلى تحقيق النتائج التي يتمناها كل جماهير وعشاق الكرة المصرية على المدى القريب أو البعيد، وبما يتفق مع الصورة الطموحة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء مع مسؤولي الاتحاد عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى يتعرف أعضاء البرلمان على التفاصيل الكاملة لخطة المجلس الجديد للجبلاية لتطوير كرة القدم المصرية.