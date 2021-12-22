الهلال الأحمر المصري يشارك في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

دفع الهلال الأحمر المصري بمتطوعيه علي مستوي الجمهورية للمشاركة في الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم الأطفال دون الخمس سنوات من خطر الإصابة بفيروس شلل الأطفال .

2000 متطوع لتطعيم الأطفال على مستوى الجمهورية

ومنذ انطلاق فعاليات الحملة شارك علي مستوي الجمهورية أكثر من ٢,٠٠٠ متطوع لتطعيم الأطفال من المصريين وغير المصريين، هذا بخلاف حملات التوعية المستمرة بمقرات وفروع وعيادات الهلال الأحمر المصري للحث علي تطعيم الاطفال.

الهلال الأحمر يشارك فرق وزارة الصحة في تطعيم الأطفال

وتواجد متطوعو الهلال الأحمر المصري مع فرق وزارة الصحة والسكان في جميع محافظات الجمهورية في الميادين وأماكن ونقاط التمركز لتقديم كافة الخدمات والمساعدة في رفع الوعي للتطعيم ضد شلل الاطفال للمصريين وضيوف مصر من الجنسيات المختلفة وباللغات المحلية.

يأتي هذا العمل إيمانًا بحق كل طفل في حياة صحية خالية من الأمراض ، وللحفاظ علي مصر خالية من فيروس شلل الاطفال.