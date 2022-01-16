تفاصيل تدخلات الهلال الأحمر المصري في أوقات الكوارث والأزمات

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، أن المجال الرئيسي لعمل الهلال هو تلبية كل نداءات الاستغاثة المحلية والإقليمية والعالمية التي وجهت إليه، وكان ذلك جليا في أثناء أزمة جائحة كورونا، إذ تم الوصول إلى الأحياء البعيدة والأماكن الشعبية لتقديم الدعم الغذائي والإعاشة للعديد من شرائح المجتمع.

تدريب الأسر الفقيرة على الأعمال اليدوية

أضافت «القباج»، في اجتماع المجلس الأعلى للهلال الأحمر، اليوم الأحد، أن الهلال قام درب الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة على الأعمال اليدوية وغيرها من سبل كسب العيش، وكذلك قيادة حملات التوعية الاجتماعية بمختلف القضايا التي تمس المجتمع، وذلك فى مجال التنمية الاجتماعية.

أما في مجال الصحة والرعاية وبصفة خاصة في أثناء السيول وفي ذروة انتشار كورونا، فانتشرت فرق التبرع بالدم وفرق لم الشمل وفرق التعقيم المدربة المجهزة، بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم، وذلك من خلال انتشار القوافل الطبية من الإسكندرية وحتى أسوان، كما تم إقامة مستشفيات ميدانية ومخيمات فرز استفاد منها أكثر من 150 ألف شخص على مستوى الجمهورية.

تزويد دور رعاية الأيتام والمسنين بوسائل الحماية

كما كان للهلال الأحمر دورا أيضا في تزويد دور رعاية الأيتام والمسنين بوسائل الحماية والنظافة الشخصية بالإضافة إلى الدور الصحي التوعوي الذي يقدمه الهلال الأحمر للمهاجرين والنازحين من الدول المجاورة بدعم من مختلف المؤسسات المحلية والدولية، والتعاون مع وزارة الصحة وأجهزة الدولة المعنية في تقديم تطعيمات شلل الأطفال، وتطعيمات كورونا، بفضل التنسيق والمتابعة الدائمين.

وأكدت «القباج» أن مساعدات الهلال المصري امتدت إلى عدد من الدول منها السودان، ومساندة دولة لبنان في أزمتها، كما كان عكازا تتكئ عليه بعض الدول الإفريقية، مثلما حدث في جيبوتي وغيرها، بالإضافة إلى الدور الذي قام به خلال أحداث فلسطين الأخيرة بل كان في القلب منها، ففور اندلاع أحداث الصدام في مايو 2021 بادرت الدولة المصرية ممثلة في كافة أجهزتها بصفة عامة وفي الهلال الأحمر المصري بصفة خاصة إلى تقديم كافة أشكال الدعم.

وتابعت: «كانت أول قافلة إغاثة تسلمها الجانب الفلسطيني هي قافلة الهلال الأحمر المصري، وحينها أصبح الهلال الأحمر محور الحدث، حيث تدفقت من خلاله سلاسل المعونات للجانب الفلسطيني سواء المقدمة من بعض دول العالم أو من الشعب المصري، ونجح في قيادة حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني بل وفي سابقة لم تحدث من قبل، زار وفد الهلال الأحمر المصري ممثلا في مديرها التنفيذي قطاع غزة، للوقوف على الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني وبحث السبل المختلفة لتقديم الدعم».

تفاصيل غرفة العمليات المصغرة بالهلال الأحمر

ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار العمل على تطوير منظومة الهلال الأحمر المصري تم إنشاء غرفة عمليات مصغرة في 2018 تتابع عن كثب أنشطة وتدخلات الهلال، وكذلك ما يجري من أحداث وما يلزم من عمليات إغاثة طارئة.

وأشارت الوزيرة إلى أنها أول غرفة تُدار بالمتطوعين، ثم أعقبها إنشاء وتجهيز غرفة عمليات كبرى تنافس غرف العمليات المركزية على مستوى العالم وتَفوقُها كيفا ونوعا، إذ تم تزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة لتتابع جزئيات الأحداث وتفاصيل التدخلات وتكون في بؤرة ما يتعرض له الوطن والعالم بهدف زيادة تقديم الدعم، وبناء قواعد بيانات للمتطوعين والمنتفعين بما يقدم من خدمات، وتحقيق أسرع وصول بالخدمة لمستحقيها.

ولفتت إلى أنه سيتم استكمال بناء المركز الإقليمي لفرع الهلال الأحمر بالإسماعيلية، الذي سيكون محورا لخدمة محافظات إقليم القناة وهمزة وصل بينها وبين جميع الفروع.

وأوضحت أنه سيتم وضع برامج لتحفيز التطوع، وذلك بتطوير الأفكار القائمة على خدمة التطوع، بما يسمح للمتطوع بالعطاء في المجالات المختلفة وفق ما يتناسب مع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وبذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المطلوبة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة ومنافسة الجمعيات الأهلية في هذا المجال.