سمية الخشاب: زواجي من عمر كمال كلام تافه.. الشائعات تطاردني لأني جميلة

أوضحت الفنانة سمية الخشاب، قصدها من بعض التغريدات المسيئة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، نافية التعرض لطليقها الفنان أحمد سعد قائلة: «أنا لا عملت تويتات ولا عملت تلميحات، ومكنتش أقصده هو خالص، أنا اللي بالنسبة لي فات مات، ربنا يسعده، وأتمنى الخير لكل الناس، وطول الوقت بعمل تويتات».

وأكدت «الخشاب»، خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، رفضها أن تصبح زوجة ثانية لشخص متزوج، «مش صح وبيفشل، أنا مجربتهاش، وعمري ما كنت زوجة ثانية، لكن بيكونوا متطلقين، وبتجوزهم، وتجارب كتير شوفناها أصحابنا وقرايبنا، وهيرجع لمراته وعياله، وروحي شوفيلك غيره من قلة الرجالة»، مشيرة إلى أن الزوجة التي تبحث لزوجها عن زوجة ثانية، «عايزة تخلص منه».

لازم سنة ونص على الأقل قبل الجواز

وشددت سمية الخشاب، على أهمية أن تحصل الفتاة على وقت مناسب خلال فترة الخطوبة والزواج، مستنكرة ما يتردد أن «خير البر عاجله»، معتبرًا أن هذا يعتبر «كارثة»، على الأقل سنة أو سنة ونص، وعلى الاقل نكتشف بعض، «لأن أنا همثل، وأنت هتمثل، وكل لما طالت المدة، محدش هيعرف يمثل كتير، فهتبتدي تطلع الطباع، وتطلع الحاجات المستخبية».

شائعة زواجي وعمر كمال تافهة

ووصفت سمية الخشاب، زواجها من عمر كمال بعد كليب «ملبن مصر»، بأنها «إشاعة تافهة، وأي حد يشتغل معايا يجوزهولي لاني ست جميلة ولذيذة ودمي شربات، ولازم تطلع عليا شائعات طول الوقت، والست لما بتكون جميلة بتكون معرضة للإشاعات».