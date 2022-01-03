عمر كمال يحتفي بـ«الوطن» ويعيد نشر أغنيته مع بوجي (فيديو)

احتفى الفنان الشاب عمر كمال، بزيارة جريدة «الوطن» له، وكذلك لقاءه مع «حسام» المعروف إعلاميًا بـ«بوجي»، قبل أيام، وذلك في ضوء مُبادرة الجريدة لدعم «بوجي» بعد تعرضه للتنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عمر كمال يغني مع بوجي: نورتني وشرفتني

وغنى عمر كمال، مع «بوجي»، إذ أعاد نشر المقطع المصوّر عبر «تيك توك» و«فيس بوك»، مُعلقًا عليه بقوله: «أهو الفيديو يا حسام يا عسل.. وأنت نورتني وشرفتني».

وعبّر عمر كمال، عن سعادته باستضافة حسام بوجي في منزله: «فرحان أوي إن الوطن جبرت بخاطر بوجي، لما شوفت الفيديو بتاعه فرحت أوي، واني أقابله شرف كبير ليا، ومبسوط أنه بيحبني، وأنا تحت أمره».

وأكّد عمر كمال أنَّه كان يشاهد فيديوهات «بوجي» بشكل مستمر على تيك توك، لكنه لم يحالفه الحظ للقائه، وكان ينوي إعداد فيديو برفقته لدعمه، «أنا لما شوفته قولت نفسي أعمل معاه فيديو، عشان أكيد بيتعرض لمضايقات، وفرحت جدًا إن الوطن وقفت جنبه ودعمته، وفرحت جدًا لما أمير كرارة وأحمد العوضي لبوُا دعوة الوطن للقائه، فقد استقبله العوضي، بينما أمير كرارة خارج البلاد».

أحمد حلمي يدعم بوجي: «اللي يحبه ربنا.. يحبب فيك خلقه»

كان الفنان أحمد حلمي، قد وجه أيضًا، رسالة دعم مؤثرة إلى حسام بوجي، عبر خاصية «استوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قال فيها: «اللي يحبه ربنا يحبب فيك خلقه.. وأديك شفت الناس بيحبوك إزاي، اوعى تعمل في يوم اهتمام لناس مش تمام».