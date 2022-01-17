مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 17-1-2022 في محافظات مصر

أعلنت الهيئة العربية للمساحة مواقيت الصلاة كعادتها بشكل يومي، وذلك في إطار عملها على تقديم الخدمات للمسلمين الذين يريدون معرفة مواعيد الفروض المختلفة لأدائها في أوقاتها كما أمرهم الله تعالى.

وفيما يلي تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة للمواطنين التي تختلف في جميع المحافظات وجاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد آذان الفجر في تمام الساعة: 05:19، وبالنسبة لآذان الظهر يأتي في الساعة : 12:04، كما يكون أذان العصر عند الساعة 02:58، فيما يكون أذان المغرب: 05:18، وأذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

ويأتي موعد آذان الفجر في محافظة الإسكندرية الساعة: 05:27، بينما يكون موعد أذان الظهر في الساعة 12:11، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:04، كما يكون أذان المغرب: 05:24، كما يأتي موعد أذان العشاء عند الساعة 06:46.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

ويأتي موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:05، فيما يكون أذان العصر: 03:05، كما يكون أذان المغرب 05:25، وأذان العشاء: 06:44.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الزقازيق في تمام الساعة 05:20، كما يكون أذان الظهر عند 12:03، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 02:55، وأذان المغرب: 05:15، بينما يكون أذان العشاء: 06:37.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويأتي موعد أذان الفجر في مكة المكرمة في تمام الساعة 05:40، وأذان الظهر: 12:30، كما يكون أذان العصر: 03:37، وأذان المغرب 05:59، وأذان العشاء: 07:29.

مواقيت الصلاة في دبي

ويأتي موعد أذان الفجر في دبي ليكون تمام الساعة 05:43، وأذان الظهر: 12:30، وأذان العصر: 03:30، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:50، وأذان العشاء: 07:20.

مواقيت الصلاة في طرابلس

كما يأتي موعد أذان الفجر في طرابلس في تمام الساعة 06:36، وأذان الظهر: 01:16، فيما يحل أذان العصر عند 04:04، وأذان المغرب 06:23، وأذان العشاء: 07:48.