مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-1-2022 في محافظات مصر

تعد مواقيت الصلاة من أهم الأشياء التي يحرص الكثير من المسلمين على متابعتها بشكل يومي، حتى يستطيعون آداء الصلوات الخمس في مواقيتها، دون أن يكون هناك تأخير في مواقيتها، ما يجعل «الوطن» تقدم مواقيت الصلاة للمواطنين بشكل يومي، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

واختلفت مواقيت الصلاة في جميع المحافظات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في مختلف أنحاء الجمهورية كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

وعن موعد آذان الفجر في محافظة الإسكندرية يأتي في الساعة: 05:27، بينما يكون موعد أذان الظهر في الساعة 12:09، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:01، كما يكون أذان المغرب: 05:20، وموعد أذان العشاء عند الساعة 06:43.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

ويأتي موعد آذان الفجر ليكون في الساعة: 05:21، وبالنسبة لآذان الظهر يأتي في الساعة : 12:04، كما يكون أذان العصر عند الساعة 02:58، فيما يكون أذان المغرب: 05:17، وأذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

بينما يأتي موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:04، فيما يكون أذان العصر: 03:03، كما يكون أذان المغرب 05:23، وأذان العشاء: 06:42.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

وبالنسبة لموعد أذان الفجر في مدينة الزقازيق يأتي في تمام الساعة 05:20، كما يكون أذان الظهر عند 12:03، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 02:55، وأذان المغرب: 05:15، بينما يكون أذان العشاء: 06:37.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في دبي

ويأتي موعد أذان الفجر في دبي ليكون تمام الساعة 05:43، وأذان الظهر: 12:30، وأذان العصر: 03:30، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:50، وأذان العشاء: 07:20.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

وبالنسبة لموعد أذان الفجر في مكة المكرمة يأتي في تمام الساعة 05:40، وأذان الظهر: 12:30، كما يكون أذان العصر: 03:37، وأذان المغرب 05:59، وأذان العشاء: 07:29.

مواقيت الصلاة في طرابلس

كما يأتي موعد أذان الفجر في طرابلس في تمام الساعة 06:36، وأذان الظهر: 01:16، فيما يحل أذان العصر عند 04:04، وأذان المغرب 06:23، وأذان العشاء: 07:48.