5 أسباب لتزايد أعداد كورونا في مصر.. منها انتشار الإنفلونزا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدة أسباب لتزايد أعداد كورونا في مصر، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تسجيل 1197 حالة إيجابية جديدة، و25 حالة وفاة؛ وفقًا للتقارير التي أعلنتها الوزارة أمس.

أسباب لتزايد أعداد كورونا في مصر

وذكرت وزارة الصحة، أن أسباب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية، يرجع إلى عدة أسباب أبرزها:

- انتشار السريع لمتحور «أوميكرون»، الذي أكتشف خلال الأسابيع الماضية، مقارنة بمتحورات كورونا الأخرى.

- عدم التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا.

- الإنفلونزا هي المتسبب في معظم الحالات البسيطة للمصابين بفيروس كورونا.

- عدم حصول عدد كبير من المواطنين على أي جرعة من لقاحات كورونا.

- انخفاض درجات الحرارة، التي يصاحبها إغلاق في نوافذ التهوية تسبب في انتشار الفيروس ومن ثم زيادة الإصابات.

منظومة لرصد الأمراض التنفسية الحادة

وأكدت وزارة الصحة، أنه يوجد منظومة لرصد الأمراض التنفسية الحادة والفيروسات المسببة لها في أكثر من 23 مستشفى في مختلف محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن هناك 9 مستشفيات لأخذ المسحات للمرضى من العيادات الخارجية، و14 مستشفى يتم أخذ مسحات من المرضى المحجوزين بصفة دورية من واقع النتائج لتحليل البيانات.

ارتفاع أعداد المصابين بالإنفلونزا

وأوضحت «الصحة»، أنه تم ملاحظة أن نشاط الإنفلونزا في عام 2020، لا يتعدى 5%، ولكن منذ مارس 2021 وحتى الآن هناك نشاط واضح للإنلفونزا، مشيرة إلى أن خلال الفترة الحالية ارتفعت نسبة الإصابة بالإنفلونزا إلى 50% من المرضى الذين يترددون على العيادات الخارجية.