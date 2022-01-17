الري تستلم 7 محطات متنوعة في أربع محافظات لخدمة زمام 448 ألف فدان

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول أنشطة وأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، وقال الوزير إنّ مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات.

ووفقًا لبيان صحفي، تعمل المصلحة على تشغيل وصيانة عدد 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط بقدرات تصل إلى 400 مليون م3/ يوم ، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدرة تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم، وتعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما تشرف المصلحة على تشغيل 55 عائمة في محافظة أسوان لخدمة 40 ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب، كما يتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية للطوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول.

الاستلام الابتدائي لـ7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان

وكشف البيان أنّ المصلحة تقوم بإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم الاستلام الابتدائي خلال العام المالي الحالي لعدد 7 محطات لخدمه زمام 448 ألف فدان وهي محطات «مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة».

كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتي طويسة وبلانة بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتي تل العمارنة 1-2 ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، بالإضافة لتوريد وتركيب عدد 6 محركات لمحطة الطابية الجديدة، وجارى توريد عدد 23 طلمبة غاطسة وعدد 10 محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية.

إنشاء 9 محطات في 6 محافظات

وأضاف البيان أنّ الوزارة وفرت الخامات اللازمة للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعدد 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات «الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي»، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية.

معامل هندسية لأعمال الاختبارات والمعايرة لأجهزة التحكم

ووفقا للبيان تقوم المعامل الهندسية بكل إدارة مركزية في المصلحة بأعمال الاختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم، بالتزامن مع تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين على استخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.

الانتهاء من ترميم المباني التابعة لمصلحة الميكانيكا بالمحافظات

وفيما يخص الأعمال المدنية، تم الانتهاء من أعمال الترميمات لمباني الإدارات المركزية التابعة للمصلحة، ولحمايه أملاك المصلحة ومنع التعديات، جاري إنشاء أسوار حول ممتلكات المصلحة لحمايتها، وفصل الحد لعدد 32 محطة.

دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

وفي مجال تنمية الكوادر البشرية قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين وإكسابهم الخبرة الكافية لرفع مستوى الأداء في العمل، حيث تم عقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين، مع عمل ندوات اليوم الواحد لرفع كفاءة العاملين، وعقد دورات في السلامة والصحة المهنية وتدريب أفراد الأمن على أعمال الدفاع المدني والحريق.