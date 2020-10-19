مصلحة الميكانيكا: تجهيز 102 وحدة طواريء استعدادا للأمطار

قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنّ المصلحة رفعت حالة الطوارئ استعداداً لموسم تساقط الأمطار المتوقع نهاية الأسبوع الحالي، من خلال تجهيز وتجربه 102 وحدة طوارئ "كهرباء وديزل" بالمحطات الواقعة بالدلتا، من بينها 30 وحدة للتدخل السريع استعداداً لرفع المياه في المناطق التي قد تشهد زيادة في المناسيب.

أضاف عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من إصلاح 10 وحدات طوارئ "لاين شافت" تصرف (1م 3/ث- 2م 3/ث)، ووحدتي طوارئ ثابته كهرباء، و3 وحدات طوارئ ديزل، بمعرفة المصلحة، وتم تأهيل خطوط التغذيه الكهربائيه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه.

أوضح أنه تم خفض المناسيب في المصارف بشكل كبير بتشغيل محطات الرفع للدرجة القصوى، وذلك لاستيعاب الأمطار المتوقعة أي كانت كميتها، لافتا إلى أنه سيبدأ اليوم وغداً جولة مرور على كافة المحطات الرئيسية والفرعية، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على المحطات للتأكد من جاهزيتها.

وأكد عبدالعاطي أنه تم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة أجماليه قدرها 8.9 مليون جنيه، وتم تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء، وتأكيد جاهزية جميع خطوط التغذية الكهربائية، ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقلة ومراكز الطوارئ في حالة استعداد تام للتحرك في أي مكان.

وأكد أنه يتم متابعة الأعمال على عملية إنشاء محطه "إسنا 1" الجديدة، والتي يتم فيها تسليح جسم المحطة و"أحواض المص"، ومتابعة الأعمال على محطة "قورتة" وأعمال الصيانة بالمحطه والتشغيل والصيانة والعمرات والحالة الفنية للوحدات والحالة الأمنية للمحطات و"مناسيب المص" والطرد، ومحطه قبلى قارون الرئيسيه وتنفيذ مناورة غرق على مصرف 5، بوسط الدلتا، والتحرك السريع من وحدة الطوارئ وتركيب وحدتي طوارئ.

وأكمل عبدالعاطي أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات الكهربائية اللازمة والخاصة بمحرك محطة "محلة روح"، ومتابعة الأعمال على محطة "صرف البدرمان" ومحطات أبو المنجا، وبعض محطات الآبار التابعة لهندسة آبار "بنها وشبين القناطر"، لمتابعة الحالة الفنية وحسن سير العمل، ومدى جاهزية المحطات في موسم أقصى الاحتياجات، وإنهاء الملاحظات الكهربائية والميكانيكية والمدنيه لمحطة "البطس" بالفيوم.