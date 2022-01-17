المنتخب يستعد لمواجهة السودان على ملعب «ميليتاري»

يخوض منتخب مصر تدريبه اليوم الإثنين، في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الكاميرون «الخامسة والنصف بتوقيت مصر»، على ملعب ميليتاري في العاصمة ياوندي، استعدادا للقاء السودان.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره السودان، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط، ويأتي غينيا بيساو والسودان بالمركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.