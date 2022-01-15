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إقلاع ثاني رحلات «مصر للطيران» الخاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب

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الوطن
12:16 م | السبت 15 يناير 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

نظمت الشركة الوطنية «مصر للطيران»، راعي الكرة المصرية، اليوم، ثاني رحلاتها الخاصة إلى مطار «جاروا» بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برحلة رقم MS3040، بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 301 راكب، والمعروفة باسم «طائرة الأحلام»  لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثانية المقامة، مساء اليوم، أمام منتخب غينيا بيساو.

المنتخب يلعب ضمن المجموعة الرابعة

ويلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، هذا وتتمنى مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق له في البطولة الإفريقية.

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