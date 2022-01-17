إحالة موجه ومعلمين للتحقيق لغيابهم عن لجان الامتحانات ببني سويف

أحال علي خليل، مدير إدارة إهناسيا التعليمية ببني سويف، موجها ومعلمين، للتحقيق بالشئون القانونية لغيابهم عن لجان الإمتحانات، رغم حاجة العمل إليهم، على خلفية زيارته المفاجئة بعدد من المدارس لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية.

آراء الطلاب عن رأيهم في الورقة الامتحانية

واستمع مدير إدارة إهناسيا التعليمية لعدد من الطلاب والطالبات، لاستطلاع آرائهم عن مستوى أسئلة الامتحانات، موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة وسُبل الراحة للطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أى معوقات.

وراجع مدير الإدارة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ كل التعليمات الوزارية بشأن الامتحانات، والمتابعة المستمرة من مدير المدرسة والكنترول والتصحيح أولا بأول حسب التعليمات والقواعد المنظمة.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع

وانطلقت امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مطلع الأسبوع الجاري، إذ يؤدى الامتحان 82 ألفا و759 تلميذاً وتلميذة في 678 مدرسة (رسمي، عربي، لغات، خاص)، وذلك بالتزامن مع امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي والبالغ عددهم 65 ألفا و730 طالباً وطالبة.

وشكلت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد المعوقات التي تواجه الامتحانات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، فضلا عن التأكيد على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة، وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان.