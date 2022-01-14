مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادثي سير في بني سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي سير، بطرق بني سويف، حيث دهست سيارة بقرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، طفلا أثناء لهوه في الشارع، بينما أدى تصادم سيارة مع «توك توك» قرب حديقة الشلال بمدخل مدينة بني سويف الشمالي، أدى لإصابة 3 أشخاص.

مصرع طفل صدمته سيارة بقرية البهسمون بإهناسيا

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، دهسته سيارة بقرية البهسمون التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل مروان فرج فتحي، 4 أعوام، مقيم قرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا ، وتم نقل الجثة لمستشفى إهناسيا المركزي، والتحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» ببني سويف

وفي الحادث الثاني، تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و«توك توك» بطريق الفيوم الجديد بعد حديقة الشلال، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تبين أن المصابين هم: محمد رمضان كمال، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعماد أحمد حسن، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، وأحمد عبد الحميد محمد، 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى.