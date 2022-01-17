إجراء 70 عملية لزراعة القرنية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أكثر من 70 جراحة لزراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، وذلك بتكلفة لا تتعدى 300 جنيه للعملية الواحدة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية، فإنه يتم تطوير وتحديث الخدمة المقدمة لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتًا إلى توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية اللازمة لإجراء ترقيع القرنية الجزئية ضمن الخدمات الطبية المستحدثة المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.

وأوضح البيان إن الزراعة الجزئية القرنية هي أحد الخدمات المستحدثة التي يتم الاعتماد عليها لحالات التلف الجزئي لأنسجة القرنية أو الإصابات السطحية التي لا تؤثر على الطبقات الداخلية، فيما يتعافى المريض بعد إجراء عملية الزراعة الجزئية خلال وقت أقل من الوقت الذي يتطلبه التعافي بعد الزراعة الكلية للقرنية.

توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي تجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أن المستشفى تقدم حاليًا كافة الحزم والخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، باعتبارها مركزًا متخصصًا مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.

طفرة كبرى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

وأشار «السبكي» إلى حدوث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من التدخلات الجراحية والعمليات المستحدثة كعمليات زراعة القرنية والشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد، تماشيًا مع دستور عمل هيئة الرعاية الصحية نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

يشار إلى أن مستشفى الرمد التخصصي تجري العديد من العمليات التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة، كعمليات التجميل وإصلاح الحول والجفون، وإصلاح كسر بجمجمة العين، وإزالة ورم حميد بالعين، وتوصيل مجرى الدموع، وكاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.