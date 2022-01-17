إحالة موظفة بوزارة العدل للجنايات: «طلبت رشوة 150 ألف جنيه من صاحب شركة»

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، بإحالة موظفة بوزارة العدل لمحكمة لجنايات برئاسة المستشار فهد مجدي وكيل النائب العام، لاتهامها برشوه قدرها 150 ألف جنيه من صاحب شركة.

وتعود الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على إثره المتهمة زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه، مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.

تسريب تقرير قضائي مقابل 150 ألف جنيه

وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي، وعليه جرى استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات، للتأكد من صحتها.