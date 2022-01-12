ضبط حشيش بـ1.7 مليون جنيه.. ومسؤول في الجيزة متلبسا بتلقي رشوة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط 175 طربة حشيش

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده قرب من مسكنه وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، ضد مسؤول بإحدى الوحدات المحلية بالجيزة لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصالح 10 وحدات سكنية بالعقار الخاص به.

وجرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة الواقعة، وأنّ عضو لجنة المصالحات بأحد الأحياء بالجيزة له معلومات جنائية، استغل موقعه الوظيفي وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل (10) وحدات بالعقار المملوك للمبلغ.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية، جرى إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تلقيه مبلغ الرشوة بجهة عمله، وبرفقته آخر موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت في المصالحات بذات الجهة، وبحيازتهما مبلغ مالي كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شبكة بث لاسلكي لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، ضمن جهود وزارة الداخلية لـ مكافحة الجريمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية، أنشأ شبكة للبث اللاسلكي تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية، ويغطي ترددها جميع أنحاء محافظة المنوفية وذلك من خلال أفرع تابعة لها دون تصريح من الجهات المختصة.

العثور على 147 جهاز استقبال إشارة ومعالجة وفك شفرة

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، جرى استهداف المقر الرئيسي للشبكة والأفرع المختلفة التابعة له، وبتفتيشها تم العثور على 147 جهاز إستقبال إشارة ومعالجة وفك شفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، كما أمكن ضبط شريك ومدير الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة من شقيقه المتهم الأول للتربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.

وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك، لشخص يتجول بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ممسكا سلاح أبيض «سيف» ودرع معدني، وبالفحص أمكن تحديد هوية المذكور وتبيّن أنّه بائع متجول، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الدرع المعدني والسلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وعلل ذلك بأنّه يتعاطى الأقراص المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.