الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا بعد وصول أقراص «باكسلوفيد»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بصدد تحديث بروتوكول علاج كورونا خلال الفترة المقبلة، عقب حصول مصر على أول شحنة من أقراص أدوية علاج الفيروس «أقراص باكسلوفيد- مولنوبريفير»، بالإضافة إلى حقن «إيفلوشيلد»، لعلاج المصابين بالفيروس والمتحورات الجديدة.

أدوية علاج كورونا تصل مصر قريبا

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، أنّه من المقرر وصول أول شحنة من عقار «إيفلوشيد»، في الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالي، وتكفي الشحنة الجديدة من العقار لعلاج 50 ألف مصاب بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم توفير هذا العقار في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ويتم تعاطي «إيفلوشيد»، عن طريق الحقن وليس الفم.

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنّ تحديث بروتوكول علاج كورونا سيتم عقب وصول أقراص أدوية علاج كورونا لعلاج المصابين بكوفيد-19 وهذا التحديث سيكون للمرة السابعة من أجل إضافة بعض الأدوية ذات الفعالية العالية لتقليل المضاعفات وحذف بعض الأدوية التي لم تثبت فاعلية قوية.

بروتوكول كورونا يقلل خطورة المضاعفات

وأضاف المصدر في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ تحديث بروتوكول علاج كورونا لا يرتبط بظهور متحورات جديدة للفيروس، وعادةً ما يتم تحديث بروتوكول علاج كورونا لإضافة أدوية جديدة ذات فاعلية ضد الفيروس والمتحورات من أجل تخفيف المضاعفات.

البروتوكول المصري أثبت فعالية عالية

وأوضح المصدر، أنّ بروتوكول علاج كورونا المصري أثبت فعالية عالية لعلاج المصابين بالفيروس أو تخفيف الأعراض الجانبية التي تساعد على سرعة الشفاء وتقلل من خطورة الأعراض، لافتا إلى أن الالتزام بالبروتوكول يساعد على تجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على صحة المصابين.