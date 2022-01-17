الثقافة تناقش تحضيرات مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. ومفاجأة في «الضيوف»

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مع وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي ضمّ الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، حيث تم بحث التحضيرات النهائية للدورة السادسة التي تعقد في الفترة من 23 حتى 28 فبراير المقبل.

وزيرة الثقافة تساند مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع، أهمية مهرجان أسوان كأحد الفعاليات السينمائية المهمة التي تدعم شباب السينمائيين في جنوب مصر، وتناقش قضايا المرأة بشكل موضوعي، مشددة على دعم الوزارة ومساندتها للمهرجان ليواصل النجاح الذي بدأه قبل 6 سنوات.

وزيرة الثقافة تشيد بمهرجان أسوان

وأشادت عبدالدايم، بالدور المجتمعي الذي يلعبه المهرجان في محافظة أسوان بصفة خاصة وجنوب مصر بصفة عامة، من خلال الورش الفنية لتدريب الشباب والفتيات ومنتدى نوت لقضايا المرأة.

واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة، الفعاليات والأنشطة التي ستشهدها الدورة السادسة، كاشفين عن مفاجأة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، بشأن التكريمات والتنظيم والضيوف المشاركة في الدورة الجديدة من المهرجان.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، الفنانة سوسن بدر تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل، حيث يعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وسمارت فيجن.