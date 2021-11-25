«القومي لحقوق الإنسان»: استبدال الوجبة المدرسية بنقود مخالف لاستراتيجية الدولة

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مقترح استبدال الوجبات المدرسية بمقابل مادي لا يتوافق مع توجة الدولة المصرية؛ إذ أنه منذ لحظة إطلاق القيادة السياسية تعليماتها بتوفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب أخذت علي عاتقها جزءا من مسؤولية المشاركة في التكوين الجسماني لأطفال مصر، وهو الذي يعد استثمارا للدولة في أطفالها.

استبدال الوجبات بمقابل مادي يخالف الاستراتيجية الوطنية

وأضاف «ممدوح» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اقتراح استبدال الوجبات المدرسية بمقابل مادي للطلاب يعد مخالفا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية، وتنص على حق الطفل في التنشئة الصحية السليمة، لذا كان توجه الدولة هو توفير وجبة تعزز النمو البدني والذهني للأطفال، وليس مجرد دعم.

ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الدولة اتخذت توجها حميدا للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب من أمراض سوء التغذية، مشددا على أنه يجب التحقيق في حوادث تسمم الأطفال بالمدارس، ومحاسبة المخطيء، وليس وقف خطوة إيجابية اتخذتها الدولة، وإلإ سيجرى إيقاف كل الدعم واستبداله بمبالغ مالية.

مقترح باستبدال الوجبات المدرسية بمقابل مادي

وكان النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن حالات التسمم لطلبة المدارس، نتيجة تناول الوجبات المدرسية.

واقترح «العمدة» استبدال الوجبات المدرسية بمبالغ نقدية يتسلمها الطلاب شهريا، ما يساهم في مساعدة الطلاب غير القادرين، ومن لا يرغب في استلام المبلغ المالي المخصص يكتب بذلك إقرارا من ولي الأمر، ويوضع المبلغ بصندوق خاص ويجرى استثماره في أعمال تطوير المدرسة.