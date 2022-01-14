وزير الرياضة: منتدى شباب العالم ينقل الصورة الحقيقية عن مصر

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه من بين مكتسبات منتديات الشباب هو وضع رؤية للمشاريع التنموية في مصر، وكيفية تسويق المشروعات، والمؤتمر له دور كبير في هذا الأمر، و«العالم كله بيشوف بيحصل إية في مصر، وهذه المنتديات تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر على أرض الواقع».

قضايا بحثها المنتدى

وأضاف «صبحي»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، مساء الخميس، أن المنتدى بحث أيضًا عن تأثير تغيرات المناخ على العالم، وكانت رسالة من مصر والقيادة السياسية بأن مصر تتحرك في هذا الملف، وأنها دولة محبة للسلام، وتهتم بكل الموضوعات العالمية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن حضور القيادة السياسية في المنتدى، ومناقشة التفاصيل يعطي رسالة قوية تؤيد ما قاله الرئيس في النسخة الأولى بأنه يعرف ما يريده الشباب، مشددًا على أن المنتدى يجمع شباب العالم خاصة أنه بعد 2011 أصبح هناك توجهًا من زعماء العالم تجاه الشباب.

تخطي قضايا إثبات الذات

ولفت إلى أن النسخة الرابعة من المنتدى تخطت قضايا إثبات الذات، وليس فقط قضايا مشاركة الشباب والتمكين في بلده، ولكن أصبح الشباب يبحث قضايا بلده، ويبحث ما يحدث في العالم، ويأخذ السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الظواهر المختلفة، و«الشباب حط إيديه مع دولته على مناقشة قضايا المجتمع، والمساهمة في حل مشكلات عالمية».

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكتشف طاقة الشباب تجاه الوطن، لأن هذه الطاقة «كانت خرجت في حتة تانية خالص قبل 2011»، موضحًا أن الرئيس أكد أن الجمهورية الجديدة هي دولة الحلم والأمل، والعلم والعمل، وأن مصر دولة مسالمة وليست مستسلمة، وجميعها صفات خارجة من القلب ولكن لها فكر.