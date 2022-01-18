مقارنة أسعار ومواصفات بين «نيسان قشقاي» و«هيونداي توسان»

تتجه أنظار الكثير من المستهلكين إلى السيارات التي تأتي في فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث أصبح الاهتمام بها أكثر خلال السنوات الأخيرة، ومن ضمن أبرز الطرازات الـSUV في السوق المصرية والتي تحظى بشعبية كبيرة سيارة هيونداي توسان الشكل الجديد، وسيارة نيسان قشقاي التي تم الكشف عنها مؤخراً

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارة نيسان قشقاي وسيارة هيونداي توسان الجديدة 2022 من حيث الأسعار والمواصفات، بحسب وكيلها في السوق.

أسعار نيسان قشقاي الجديدة 2022

تأتي السيارة من فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر في السوق المصرية المحلية بخمس فئات مختلفة، والفئة الأولى بسعر 465 ألف جنيه، والفئة الثانية 495 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 530 ألف جنيه، والفئة الرابعة 580 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 620 ألف جنيه.

مواصفات نيسان قشقاي الجديدة 2022

والسيارة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان، كما تستهلك السيارة متوسط 6 لترات لقطع مسافة 100 كم، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

أسعار هيونداي توسان الجديدة 2022

تأتي السيارة من فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافرفي السوق المصري المحلي بخمس فئات مختلفة، والفئة الأولى بسعر 465 ألف جنيه، والفئة الثانية 495 ألف جنيه، ولفئة الثالثة بسعر 530 ألف جنيه، والفئة الرابعة 580 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 620 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي توسان الجديدة 2022

والسيارة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان، كما تستهلك السيارة متوسط 6 لترات لقطع مسافة 100 كم، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.