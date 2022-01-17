إصابة زهرة رامي بفيروس كورونا.. و«إينرجي» تبث بعض برامجها من المنازل

أعلنت عايدة سعودي، مدير محطة راديو إينرجي 92.1، تقديم زهرة رامي، حلقة برنامجها «اصحى بإينرجي»، صباح اليوم الاثنين، من المنزل بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

زهرة رامي تقدم برنامجها من المنزل

وقالت مدير محطة راديو إينرجي 92.1، في بيان صحفي، إن المحطة قررت تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة اشتباه إصابته بفيروس كورونا، مضيفة: «بالفعل جاءت مسحة زهرة رامي إيجابية، عقب انتهاء حلقة اليوم، لذا ستواصل تقديم باقي حلقات برنامجها من المنزل حتى شفائها».

برنامج اصحى بإنرجي، يذاع من الأحد إلى الخميس من 7 إلى 10 صباحا، وجاء قرار إذاعة حلقة اليوم من المنزل خوفا على باقي العاملين في المحطة، وهو قرار فرضته المحطة منذ بداية الجائحة؛ حفاظا على أرواح الآخرين.

سلبية مسحة محمد عبد الوهاب

وكشفت «سعودي»، أن الإعلامي الرياضي محمد عبد الوهاب، قدم أيضًا حلقته صباح اليوم من برنامج «في التمانيات» الذي يذاع من 10 إلى 11 صباحا من المنزل؛ لمخالطته زوجته التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا رغم سلبية تحاليله؛ وذلك حرصا على الآخرين حتى التأكد من عدم إصابته وتخوفا من ظهور أعراض المرض رغم إجرائه التحاليل المؤكدة.