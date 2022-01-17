الصحة توفر لقاحات كورونا لزوار معرض الكتاب 2022

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب أن وزارة الصحة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورنا داخل مقر معرص الكتاب المقرر إقامته من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير، في التجمع الخامس.

الحاج: معرض الكتاب يضم 879 جناحا

وأضاف «الحاج علي» في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، أن الدورة الـ 53 من معرض الكتاب ستُقام على مساحة 80 ألف متر مربع تضم 5 قاعات العرض ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا ويصب عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلا.

وتابع رئيس هيئة الكتاب قائلا إن عدد دور النشر المصرية المشاركة 292 دار نشر عام، 43 ناشرا للكتاب الاجنبي، و 89 دار نشر للكتاب الاطفال ووسائل تعليمية وكتاب مدرسي، و97 دار نشر كتاب إسلامي وتراث، و49 مكتبة من مكتبات الأزبكية ، 49 كتاب أكاديمي، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا و7 مؤسسات صحفية ، 95 توكيلات مصريا، و45 توكيلات عربيا.

شركاء النجاح

وتوجه رئيس هيئة الكتاب، بالشكر إلى شركاء النجاح في تنظيم معرض الكتاب ، ومنها وزارات الدفاع والصحة والشباب والرياضة وكذلك البريد المصري، والشركة المتحدة لجهودها في إطلاق منصة معرض الكتاب وكذلك البنك الأهلي لرعايته معرض الكتاب هذا العام.