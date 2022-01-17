شروط التطوع في تنظيم معرض الكتاب: السن والالتزام و«إنترفيو»

أيام قليلة تفصلنا عن بداية انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في الـ26 من يناير الجاري، الذي يُقام تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتمثل الدورة الـ53 في تاريخه. وخلف هذا الحدث الثقافي الأهم في مصر، تقف فرق من الجنود المجهولة التي تسعى لظهوره بشكل لائق لحجم ومكانة مصر في المنطقة العربية، وإلى جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، هناك فرق التطوع من الشباب الذين يبذلون أقصى طاقتهم في تنظيمه وخدمة زواره من محبي القراءة.

وتأتى مبادرة «أنا متطوع» كأهم أحد البرامج الخدمية التي تسعى إلى خدمة زوار معرض الكتاب، والمساهمة في تنظيم أنشطة المعرض بحسب مصطفى عز العرب مدير برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والمشرف على المبادرة، التي تستمر للعام الخامس على التوالي، إذ كانت البداية عام 2018.

مصطفى عز العرب: سنحتفل العام الجاري بمرور 5 سنوات على تأسيس «أنا متطوع»

«حتى تخرج هذه الدورة بالشكل الذي يليق بقيمة مصر وشعبها، سنكون فخورين بمشاركة شباب مصر معنا في الفريق، من خلال جهودهم التطوعية التي تشرف مصر أمام العالم كل سنة، وهذا العام نحتفل بمرور 5 سنوات على إطلاق برنامج التطوع معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولأننا سنحتفل هذا العام بمرور 5 سنوات على تأسيس برنامجنا أنا متطوع، سنحاول جعل التجربة مختلفة لكل من سيشاركنا فيها من الشباب»، حسب «عز العرب».

وعن أهم الشروط المطلوبة للتطوع فى المبادرة، قال «عز العرب»: «لا توجد شروط صعبة، فقط يكون السن من 16 سنة إلى 25 سنة، الالتزام بأيام العمل المطلوبة وهي 6 أيام، لأن المتطوعين سيجرى تقسيهم إلى مجموعتين كل مجموعة ستعمل 6 أيام بالتناوب مع المجموعة الثانية لمدة 8 ساعات يومية، أما أهم شرط فهو التسجيل في الاستمارة المتاحة على صفحة المبادرة عبر فيسبوك، أو صفحة المعرض الرسمية، ويجرى تحديد موعد للمقابلة الشخصية مع المتطوع وبعدها يتمّ إبلاغه بقبوله من عدمه».

التسجيل عبر استمارة متاحة على فيسبوك

مهام المتطوعين وفق «عز العرب» تتحدد بحسب اللجنة التي ينضم لها، وهي تنقسم إلى لجنتين، الأولى لجنة التنظيم والمعلومات ومهمتها إرشاد الجمهور، وتحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفقاً للنظام الموضوع لإدارة المعرض وكذلك تنظيم الكثافات وتنظيم عمليات الدخول والخروج وتطبيق والإجراءات الاحترازية داخل وخارج صالات المعرض، والثانية لجنة التوثيق الإعلامي وهي اللجنة التي تتولى مهمة التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج لفعاليات معرض الكتاب: «بعد الموافقة على انضمام المتطوع، ينضم لبرنامج تدريبي لمعرفة كل التفاصيل عن المعرض وكواليسه ومهامه».

واعتبر «عز العرب» أنَّ التطوع أمر مهم حاليًا وليس هامشيًا أو ثانويًا: «أشجع كل الشباب على التطوع، لأن حاليًا أي سفر خارج مصر للعمل أو الدراسة أو حتى التقدم لوظيفة في شركة، يستلزم أن يتضمن السيرة الذاتية أو السي في امتلاك المتقدم لخبرات وتجارب حقيقية، خصوصا أنذَ التطوع يدرب الشخص ميدانيًا ضمن مشروع حكومي، بل وأكبر فعالية ثقافية تحدث في مصر، خاصة أنَّ المتطوع يتسلم يستلم شهادة بشأن مشاركته في معرض الكتاب».