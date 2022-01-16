10 معلومات عن معرض الكتاب 2022.. أبرزها زيادة عدد الأيام

تعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، غدا الاثنين، تفاصيل الدورة المرتقبة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الدور الـ53 لمعرض الكتاب:

1- فترة معرض الكتاب 13 يوما في دورته الـ 53، تستمر من 26 يناير حتى 7 فبراير 2022.

2- يستقبل المعرض جمهوره ابتداء من 27 يناير 2022.

3- المكان: مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

4- ضيف الشرف: اليونان

5- شعار المعرض: «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»

6- شخصية المعرض: الكاتبان الراحلان يحيى حقي وعبد التواب يوسف.

7- حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، كالتالي:

دفع سعر التذكرة أونلاين من خلال الكريديت كارد أو فوري أو خدمات كاش، وذلك عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، أو من خلال شباك الحجز على البوابات.

يمكن لأي شخص حجز أي عدد من التذاكر دون حد أقصى.

ويبلغ سعر التذكرة خمسة جنيهات للفرد الواحد.

8- يفضل الحجز الإلكتروني منعاً للتكدس.

www.cairobookfair.gebo.gov.eg

9- مواعيد المعرض:

- من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحا حتى 8 مساء

- الخميس: من 10صباحا حتى 9 مساء

- الجمعة: من 1 ظهرًا حتى 9 مساء

10- زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى 13 يوماً متتالية بدلا من 10، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض، وكإجراء يأتي ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر.