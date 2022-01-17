«الثقافة» تعلن تفاصيل معرض الكتاب 2022 اليوم.. زيادة الأيام و4 طرق دفع

في غضون ساعات قليلة، تنظم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، التى تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتستمر خلال الفترة من 26 يناير الجاري، حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل دولة اليونان كضيف شرف المعرض.

الإعلان عن معرض الكتاب 2022

تعلن وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر، موعد تفعيل منصة معرض الكتاب لحجز تذاكر الجمهور «أونلاين»، وعدد الدول ودور النشر المشاركة في لمعرض، كما ستكشف بوستر الدورة الحالية بالمؤتمر، وكل التيسيرات التي تقدمها الوزارة للجمهور وللناشرين، لإنجاح الدورة المرتقبة.

ويشارك في المؤتمر الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس السفير اليوناني بالقاهرة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

13 يوما ويحيى حقي شخصية المعرض

تشهد دورة معرض الكتاب 2022، زيادة عدد أيام العرض، لتصل إلى 13 يوما متتاليا، لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعم صناعة الكتاب والنشر.

ويستقبل المعرض، جمهوره ابتداء من 27 يناير 2022، على أن يتم حجز تذاكر دخول المعرض أونلاين، عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.

وأعلنت هيئة الكتاب، أن سعر التذكرة 5 جنيهات، وبدون حد أقصى للفرد، والدفع سيكون من خلال الكريديت كارد أو فوري أو خدمات كاش، أو من خلال شباك الحجز على البوابات.

وتبدأ مواعيد المعرض، من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحا حتى 8 مساء، الخميس، من 10صباحا حتى 9 مساء، أما الجمعة، من 1 ظهرًا حتى 9 مساء.

وأعلنت وزارة الثقافة اختيار الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب وعبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.