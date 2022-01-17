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«الحماية المدنية» تسيطر على حريق كرفان بأكتوبر.. دفعت بـ3 سيارات إطفاء

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بسمة عبدالستار
02:21 م | الإثنين 17 يناير 2022
حريق- صورة أرشيفية

حريق- صورة أرشيفية

أخمدت الحماية المدنية، اليوم الإثنين، حريقا شب داخل كرفان مخصص لصيانة سيارات مصنع للصناعات الغذائية بمدينة 6 أكتوبر، وتمت السيطرة على النيران بشكل كامل من قبل رجال الحماية المدنية دون وقوع إصابات بشرية.

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة، فضلا عن فرض كردون أمني في محيط المكان لمحاصرته، ومنع أي شخص من الاقتراب منه .

ووقع الحريق على مساحة 8 أمتار مكعبة بطريق المصانع ولم يسفر عنه حدوث أي إصابات، حسبما كشفت المعاينة الأولية لمكان الحادث.

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