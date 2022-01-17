السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض سيدة داخل مترو الأنفاق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محامي ومدير الشئون القانونية لمجموعة شركات عقارات شهيرة بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو الأنفاق. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وأمرت نيابة قصر النيل، في وقت سابق، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة هتك عرض ربة منزل، داخل إحدى محطة مترو السادات.

ومن خلال التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد صفوت رئيس النيابة، تبين أن المحامي المتهم استغل زحام المواطنين داخل محطة المترو، وهتك عرض المجنى عليها في أثناء صعودها على السلم الكهربائى داخل محطة المترو، وعندما شعرت به استغاثت بأمن المحطة وألقي القبض عليه.

وباستدعاء المجنى عليها، قالت في تحقيقات النيابة إنها في أثناء صعودها إلى رصيف اتجاه حلوان، قام المتهم بالاعتداء عليها، وعندما واجهته سبها، وتجمع المواطنون حولهم. واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا في التحقيقات صحة الواقعة.