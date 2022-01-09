إحالة طالبين للجنايات بتهمة هتك عرض طفلة وابتزازاها بالشرقية

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة طالبين، أحدهما بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والثاني في الثانوية العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة ابتزاز طفلة وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو لها.

اتهام طالبين بابتزاز طفلة وانتهاك عرضها بههيا

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ههيا بلاغا باتهام «ب. م. ا»، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، بانتهاك عرض طفل تبلغ من العمر 14 عاما، وقيامه بالاشتراك مع «ك. ع»، طالب بالثانوية العامة، مقيمان بمركز ههيا بتصوير مقاطع فيديو وصور لها وابتزازها بتهديدها بنشر تلك المقاطع والصور.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

حبس متهم قتل صديقه للاستيلاء على 16 ألف جنيه

ومن ناحية أخرى، قررت نيابة بلبيس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس متهم بقتل صديقه وسرقة مبلغ 16 ألف كانت بحوزته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغ من بعض الأهالى بالعثور على جثة عامل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، بأحد المصارف المائية بدائرة المركز وانتشالها بمعرفة الأهالي.

وأسفرت جهود فرق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، أن وراء إرتكاب الواقعة شخص مقيم بدائرة المركز.

اعترف المتهم بقتل صديقه

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بوجود علاقة صداقة بينه والمجني عليه، وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته، فعقد العزم على التخلص منه وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتفه المحمول.

وفي يوم الواقعة، قابل المتهم المجني عليه، وتوجها لمسكن صديقهما، عامل، مقيم بذات الناحية، واستعار الدراجة النارية الخاصة به بزعم توصيل المجني عليه لمسكنه، وحال سيرهما قام بإيقاف الدراجة بزعم تعطلها، ولدى قيام المجنى عليه بمحاولة إصلاحها غافله المتهم وخنقه، فأودى بحياته واستولى منه على المبلغ المالي والهاتف المحمول، وألقى جثته بمكان العثور.

وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى شخص مقيم بذات الناحية، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف وقرر بعدم علمه بأنه من متحصلات الواقعة.