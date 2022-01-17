بدء أولى جلسات محاكمة نجار هتك عرض ابنة شقيقه حتى حملت منه بالفيوم

تبدأ محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، وأسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، أولى جلسات محاكمة نجار مسلح، استدرج نجلة شقيقه القاصر، إلى منزله للإقامة معه بحجة علاجها من المس، واعتدى عليها جنسيا بعدما وضع لها مادة مخدرة في العصير أفقدتها الوعي والإدراك، حتى حملت منه سفاحا، وذلك بعدما أحالها المستشار علاء السيد المحامي العام الأول لنيابات الفيوم إلى محكمة الجنايات.

تعود الواقعة إلى مطلع شهر مايو 2021، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من مواطن يتهم شقيقه بالتعدي جنسيا على ابنته حتى حملت منه سفاحا.

استدرجها بحجة علاجها من المس

تمكن ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، من ضبط المتهم «تامر أ»، 31 سنة، مقيم بمنطقة منشأة عبد الله، والذي اعترف بأن نجلة شقيقه «هـ. م»، 18 عاما، كانت مصابة بمرض غير معروف، فأخبرها هي ووالديها أنها مصابة بمس من الجن، وأنه قادر على علاجها، واصطحبها إلى منزله للبقاء معه عدة أيام.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أن الشيطان لعب في رأسه وزين له الاعتداء عليها، فاشترى مادة مخدرة ووضعها لها في العصير، وما أن فقدت الوعي والإدراك، إلا وحسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وبعد ذلك علم بأنها حملت منه سفاحا.

حمل الطفلة يكشف الجريمة البشعة

ذكر الجاني أن شقيقه وزوجته اكتشفا حمل ابنتهما وشكا فيه نظرا لكونها لم تذهب إلى أي مكان بسبب مرضها، إلا عندما مكثت برفقته في منزله عدة أيام، فأبلغا عنه الشرطة التي ألقت القبض عليه واعترف بتفاصيل جريمته.