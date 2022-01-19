لطفي لبيب: «ما فيش حاجة اسمها مسرح مصر.. بيقدموا شو بس»

تحدث الفنان لطفي لبيب عن مسرح مصر والعروض المقدمة منذ بداية ظهوره حتى الفترة الأخيرة، مؤكدا على أنه لا يعترف بوجود مسرح مصر، وأن للمسرح طقوس خاصة لم تتوافر في «فرقة مسرح مصر»، وفقا لقوله.

لطفي لبيب يتحدث عن رأيه في مسرح مصر

وقال لطفي لبيب في تصريح لـ«الوطن»، «ما فيش حاجة اسمها مسرح مصر ولكن هناك كوميديا لفظية وحركية، فأنا أتذكر سابقاً انتشرت فرق في مصر أطلق عليها اسم (المحبظاتية)، وهم فرقة فنية جوالة ظهرت في بدايات المسرح في مصر وخاصة في وقت الحملة الفرنسية، دون نص ثابت، وكانوا يقدمون شو مسرحي مثل الذي يقدمه مسرح مصر».

أبطال مسرح مصر

عروض مسرح مصر من بطولة الفنانين أشرف عبدالباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أنور، دينا محسن وكريم عفيفي، وعدد من الوجوه الشابة ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.

لطفي لبيب ومسلسله الجديد

انتهى الفنان لطفي لبيب من تصوير مسلسله الجديد نقل عام، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة بدلاً من شهر رمضان، ويظهر خلاله كضيف شرف، وقال لطفي لـ«الوطن» أنه لم يزعجه إطلاقا فكرة الظهور كضيف شرف في أي أعمال فنية، خاصة أنه تقدم في العمر وينتقي الأعمال بعناية شديدة.

قدم الفنان لطفي لبيب ما يقرب من 300 عمل فني تنوع مابين المسرح والدراما والسينما، وحقق نجاحاً كبيراً، واستطاع أن يصنع له مكانة خاصة بين أبناء جيله فضلاً عن اكتشافه لعدد كبير من النجوم، الذين أبدعوا في الوسط الفني من بعده.

ويستعد الفنان لطفي لبيب للظهور بأكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، ولكنه يفاضل بين السيناريوهات، مؤكدا على أنه لم يعتزل الفن حتى آخر يوم في عمره، وسيظل يمثل لآخر وقت.