حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 18-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يبحث المهتمين بمتابعة علوم الأبراج والفلك، وتوقعات حظك اليوم، من أصحاب مواليد برج الثور، عن توقعات البرج، على الصعيدين المهني والعاطفي، بشكل يومي، إذ ينتمي الثور إلى الأبراج الترابية في الصفات والمميزات، ويتسم معظم مواليده بالقدرة على توطيد العلاقات، ورضا الطرف الآخر، ويتبع مواليد الفترة من 21 إبريل حتى 20 مايو، برج الثور، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الاثنين لأصحاب البرج.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وعائليا

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الثور، إنهم يستطيعون التعامل بحكمة وذكاء مع الضغوط التي تواجههم، شرط أن يتجاهلوا أي محاولة لاستفزازهم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، قالت «فؤاد» الوضع الفلكي دقيق، يخلق قلقا في الأجواء وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

مشاهير برج الثور

ومن أشهر مواليد برج الثور، الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو، الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل، الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل، الفنان الراحل توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو، والفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.