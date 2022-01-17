حظك اليوم برج العذراء الاثنين 17-01-2022 مهنيا وعاطفيا

برج العذراء سادس برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر، وتكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الصیف، لذا يفضل مواليده هذا الوقت من كل عام ويشعرون معه بالتفاؤل وحب الحياة ويمارسون مختلف الأنشطة بحيوية وحماس وسعادة.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا واجتماعيا

تتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء على المستوى المهني والاجتماعي أنهم سيحاطون اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

من المتوقع أن يكون لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد مع الطرف الآخر.

مع من يتوافق برج العذراء

وينتمي برج العذراء إلى مجموعة الأبراج الترابية، حيث يميل مولود برج العذراء بشكل كبير الى مولود برج الحوت، فهو البرج المقابل في دائرة البروج له.