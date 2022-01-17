حظك اليوم برج الأسد الاثنين 17-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج الأسد الألوان الصارخة ويسعون إلى جذب الكثيرين ولفت الأنظار إليهم بطريقة ارتدائهم لملابسهم، فهم يتميزون بالأناقة ويتبعون أحدث صيحات الموضة، كما أنهم عمليون ويحبون العطاء ويكرهون البخل ويبتعدون عنه بكل الوسائل والطرق.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

عليك اليوم وفق ما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أن تهتم بصحتك ولا تهملها ونظم مجهودك جيدا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى المستوى العاطفي فينصحك الفلك بالتعامل فقط مع من تثق بهم وتربطك بهم علاقة حب واحترام، ولا تعلن خططك.

مشاهير برج الأسد أغلبهم من القادة والرؤساء، ولذلك فإن العمل الأكثر مناسبة لمواليد هذا البرج أماكن القيادة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الإمبراطور الفرنسي قائد الحملة الفرنسية على مصر نابليون بونابرت، والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.